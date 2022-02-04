Кабмин повысил предельные цены на бензин по формуле "Роттердам+"
Минэкономики повысило предельную цену на бензин на февраль на 1,59 грн/л, на дизтопливо – на 1,46 грн/л согласно формуле цены в порту Роттердам, стоимости доставки и наценки АЗС
Об этом сообщает РБК-Украина.
Максимальная цена на бензин с учетом предельных торговых наценок для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 35,84 грн/литр, на дизтопливо - 35,3 грн/литр.
Среднюю цену на бензин по сравнению с концом января увеличили на 1,59 грн/литр, на дизтопливо – на 1,46 грн/литр.
Кабмин ввел формулу "Роттердам+" для определения цен на бензин и дизельное топливо на АЗС 14 мая 2021 года. Согласно постановлению правительства, средняя стоимость ДП (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также расходов $27/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно по внешнеэкономическим договорам.
Кроме того, АЗС разрешается добавлять в цену маржу 7 грн/л на 1 л дизтоплива и 5 грн/л на 1 л бензина.
- Напомним, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал , что бензин на украинских заправках может начать тренд к снижению за неделю или декаду, но при условии продолжения снижения цен на нефть на мировых рынках.
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