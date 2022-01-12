Кабмин повысил минимальную зарплату врачей до 20 тыс. грн с 1 января
С 1 января 2022 года для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения, минимальная зарплата устанавливается на уровне 20 тыс. грн
Соответствующее постановление Кабмин утвердил на заседании 12 января, передаёт Еспресо.TV.
"Размер начисленной заработной платы за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда устанавливается на уровне не менее 20 тыс. грн для врачей (кроме врачей-интернов) и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения" , – говорится в документе.
Кроме того, заработную плату на уровне не менее 13,5 тыс. грн устанавливают специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием.
- Напомним, в среду, 12 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что минимальная пенсионная выплата для людей от 70 лет со стажем 30-35 лет поднимется до 3 тыс. грн.
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