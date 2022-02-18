Кабмин потратит 160 млрд грн от налогов с украинского газа на закупку российского, - Наливайченко
Кабинет министров планирует потратить 160 млрд грн от повышения налогов на добычу украинского газа на закупку российского газа
Об этом написал народный депутат Валентин Наливайченко в Facebook.
"В пояснительной записке к проекту закона о повышении налогов на украинский газ написано: 160 млрд грн будет направлено на закупку импортного – читай российского – природного газа. С одной стороны, власти хотят остановить добычу собственного газа в Украине, с другой – отобрать у украинских газовиков 160 млрд грн и передать их "Газпрому", – заявил нардеп.
Также он подчеркнул, что вместо привлечения инвестиций в разработку украинских газовых месторождений на Полтавщине, Харьковщине, Львовщине, на Причерноморском шельфе, правительство стремится обложить собственные скважины непосильными налогами ради коррупционных договоренностей с российским "Газпромом".
"Сейчас ходят слухи о попытках некоторых украинских чиновников договориться с российским "Газпромом" о возобновлении закупки газа, в частности, чтобы эти 160 млрд гривен от украинских налогоплательщиков заплатить российской газовой монополии, то есть по сути отдать их на финансирование российской армии", - уточнил Наливайченко.
- Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что ЕС готов с уменьшением поставок российского газа.
- В случае перебоев из-за нового вторжения России в Украину Япония планирует поставлять газ в ЕС.
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