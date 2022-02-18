Кабмин потратит 160 млрд грн от налогов с украинского газа на закупку российского, - Наливайченко

Об этом написал народный депутат Валентин Наливайченко в Facebook.



"В пояснительной записке к проекту закона о повышении налогов на украинский газ написано: 160 млрд грн будет направлено на закупку импортного – читай российского – природного газа. С одной стороны, власти хотят остановить добычу собственного газа в Украине, с другой – отобрать у украинских газовиков 160 млрд грн и передать их "Газпрому", – заявил нардеп.



Также он подчеркнул, что вместо привлечения инвестиций в разработку украинских газовых месторождений на Полтавщине, Харьковщине, Львовщине, на Причерноморском шельфе, правительство стремится обложить собственные скважины непосильными налогами ради коррупционных договоренностей с российским "Газпромом".



"Сейчас ходят слухи о попытках некоторых украинских чиновников договориться с российским "Газпромом" о возобновлении закупки газа, в частности, чтобы эти 160 млрд гривен от украинских налогоплательщиков заплатить российской газовой монополии, то есть по сути отдать их на финансирование российской армии", - уточнил Наливайченко.

Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что ЕС готов с уменьшением поставок российского газа.

В случае перебоев из-за нового вторжения России в Украину Япония планирует поставлять газ в ЕС.