Кабмин поручил выдачу лицензий пенсионным фондам Нацкомиссии по ценным бумагам
Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку органом лицензирования пенсионных фондов
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Правительство утвердило Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения. Это необходимый шаг к подготовке инфраструктуры для функционирования пенсионных фондов, а также механизм, позволяющий работать исключительно профессиональным и ответственным компаниям", - написал Шмыгаль.
Премьер добавил, что правительство нацелено на продолжение пенсионной реформы и создание эффективных механизмов финансовых накоплений.
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