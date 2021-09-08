Кабмин получил заявления об отставке трех членов наблюдательного совета Нафтогаза
В Кабинете министров подтвердили отставку трех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"
Об этом во время заседания правительства сообщил первый вице-премьер - министр экономики Украины Алексей Любченко.
Он отметил, что заявления о прекращении полномочий уже поступили в Кабмин.
"Поэтому предлагается такое протокольное решение. Минэкономики вместе с НАК "Нафтогаз Украины"... в полном объеме принять дополнительные меры по отбору на три должности независимых членов наблюдательного совета НАК" Нафтогаз Украины ", - подчеркнул Любченко.
В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что уже объявлен конкурс по отбору одного члена наблюдательного совета.
"Вместе мы должны до конца ноября провести отбор и назначение на должности четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", - добавил премьер.
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