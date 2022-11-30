Кабмин поддержал закрытие офиса Нафтогаза в Германии
Кабинет министров Украины одобрил ликвидацию представительства НАК "Нафтогаз Украины" в Германии
Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина №1062-р .
"Правлению акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить осуществление мер по ликвидации представительства "Нафтогаз Украины" в Федеративной Республике Германия, предусмотренных законодательством Украины и законодательством ФРГ", - говорится в сообщении.
Известно, что немецкий офис в Мюнхене НАК "Нафтогаз Украины" открыл в марте 2018 года. Он также представлял интересы компании в Австрии и Швейцарии.
- Кабмин 1 ноября уволил Юрия Витренко с должности главы Нафтогаза. Вместо него назначен Алексей Чернышев.
- Должностные лица НАК "Нафтогаз Украины" от 11 ноября обязаны подавать декларации о доходах.
- В октябре глава правительства Денис Шмыгаль ранее говорил, что в хранилищах Украины хранится 14,2 млрд кубов газа, которых достаточно, чтобы стабильно пережить зиму.
- Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев подтвердил , что 17 ноября оккупанты осуществили массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры на Востоке Украины, несколько объектов разрушены.
- Уже в конце ноября стало известно , что Норвегия поможет Украине закупить газ на зиму, предоставив 195 миллионов долларов.
- 28 ноября глава Нафтогаза сообщил, что около 99% домов, детсадов, школ и медучреждений обеспечены отоплением. В общей сложности 99,7% украинских котельных приступили к работе.
- Председатель правления НАК "Нафтогаз-Украина" Алексей Чернышев обратился в Агентство США по международному развитию (USAID) для прохождения зимы, запросив возможность поставки дополнительного газа.
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