Кабмин поддержал внедрение электронных проверок налогоплательщиков

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.



Согласно сообщению, Кабмин одобрил проект закона об изменениях в Налоговый кодекс и закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" о внедрении электронных проверок (е-аудита).



Документ предусматривает внесение изменений в части обязанности налогоплательщиков подавать в органы Государственной налоговой службы экспортируемые из исходной системы учета достоверные данные о наличии и состоянии активов, собственного капитала и обязательств, а также об изменениях в финансово-хозяйственном состоянии налогоплательщика за отчетный (налоговый) год в виде стандартного аудиторского файла в течение 60 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного года.



В пресс-службе отметили, что у крупных налогоплательщиков такая обязанность появится с 1 января 2025 года, а у плательщиков НДС – с 1 января 2027 года.



Указанные изменения в законодательство также устанавливают ответственность плательщиков за неподачу, несвоевременную подачу, представление с ошибками стандартного аудиторского файла.



В ведомстве отметили, что внедрение электронного аудита усовершенствует риск-ориентированные подходы на допроверочном и проверочном этапах, позволит повысить скорость, точность и эффективность результатов проверок, создаст возможности для налогоплательщиков по самопроверке поданной налоговой отчетности, уменьшит количество налоговых запросов к налогоплательщикам, уменьшит правонарушения и судебные споры, уменьшит личные контакты между налогоплательщиком и контролирующим органом, снизит влияние человеческого фактора.

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