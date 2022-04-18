Кабмин поддержал национализацию 26 млрд грн активов росбанков, ожидается решение СНБО и подпись президента

Об этом сообщила глава Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут в интервью "Экономической правде".



"Сейчас существует решение правительства о принудительном изъятии. Следующие шаги – это решение СНБО и указ президента о введении его в действие", – сказала она.



Украина собирается национализировать активы "дочки" Сбербанка – "МР Банк", а также Проминвестбанка, которые Нацбанк вывел с рынка в начале полномасштабной войны с РФ.



По словам Рекрута, такое решение позволит привлечь в пользу государства высоколиквидные активы. В частности, речь идет о средствах на накопительном счете в НБУ, на корреспондентских счетах банков, кредитах государственных компаний и обязательствах материнских структур этих банков.

Напомним, НБУ предложил национализировать активы двух ликвидированных российских банков в Украине.

Нацбанк ограничил снятие наличных в пределах 100 тыс. гривен в день, безналичные расчеты не ограничены.



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