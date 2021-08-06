Кабмин планирует ввести налог на покупки, происхождение средств на которые невозможно объяснить, - Гетманцев

Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил в Facebook.



"Я хочу, чтобы все услышали, что Кабинет министров готовит внесение в парламент законопроекта о так называемых косвенных методах налогового контроля. Это о том, когда налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии - он будет вынужден доплатить налог за расходы, которые не может объяснить ", - написал Гетманцев.

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