Кабмин планирует с 1 апреля 2022 года приостановить приватизацию облэнерго и передать их в Минэнерго
Кабинет министров с 1 апреля 2022 года намерен приостановить приватизацию принадлежащих государству пакетов акций операторов систем распределения электроэнергии
Об этом говорится в проектах распоряжения, включенного в повестку дня заседания правительства в среду, 15 сентября, передает Интерфакс-Украина.
Отмечено, что предлагается исключить из перечня большой приватизации, утвержденного распоряжением Кабмина №36-р от 16 января 2019 года, пакеты акций ОАО "Тернопольоблэнерго" (50,999%), ОАО "Запорожьеоблэнерго" (60,2475%), АО "Харьковоблэнерго" ( 65,001%), АО "Николаевоблэнерго" (70%), АО "Хмельникобленерго" (70,0089%).
Согласно проектом, Фонд госимущества со своей стороны должен принять меры по прекращению приватизации неконтрольных пакетов еще трех облэнерго - ОАО "Черкассыоблэнерго" (46%), АО "Сумыоблэнерго" и АО "ДТЭК Одесские сети" (оба - по 25%).
Кроме этого, АО "Хмельницкоблэнерго", ОАО "Тернопольоблэнерго", ОАО "Запорожьеоблэнерго", ПАО "Черкассыоблэнерго", АО "Николаевоблэнерго" должны обеспечить отчуждение их долей в уставных капиталах компаний-поставщиков э / э - ООО "Хмельницкенергосбит", "Тернопольелектроснаб" , "Запорожьеелектроснабжение", "Черкассиенергосбит", "Николаевская елекропоставляющая компания".
Министерство экономики с ФГИ подготовит и передаст Кабмина проект решения о передаче облэнерго в управление Министерства энергетики, в частности после завершения процесса отчуждения поставщиков в части из них, а снятых по приватизации облэнерго Фонд госимущества должен подготовить дополнительные предложения по приватизации в 2022-2024 гг. для обеспечения поступлений в бюджет.
Распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2022 года, кроме пунктов, предусматривающих отчуждение поставщиков, а также обязательства ФГИ о дополнительных перечней приватизации, которые вступают в силу с момента опубликования распоряжения.
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