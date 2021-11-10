Кабмин передал Энергетической компании Украины "Центрэнерго" и государственные шахты
Кабинет министров отказался от ликвидации Энергетической компании Украины и передал ей госпредприятие "Центрэнерго" с государственными шахтами
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"Правительство приняло решение о начале создания вертикально-интегрированной компании на базе "Центрэнерго". Предприятие будет объединено с государственными шахтами в единую структуру", - написал Шмигаль.
Он отметил, что такое решение позволит обеспечить бесперебойные поставки угля "Центрэнерго", а государственные шахты получат четкий канал сбыта, нормальный уровень расчетов и возможности для модернизации.
В то же время Шмигаль отметил, что правительство не отказывается от планов приватизации "Центрэнерго" и видит, что создание компании, где есть добыча и генерация, только повысят интерес во время открытого аукциона.
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