Кабмин передал Энергетической компании Украины "Центрэнерго" и государственные шахты

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.



"Правительство приняло решение о начале создания вертикально-интегрированной компании на базе "Центрэнерго". Предприятие будет объединено с государственными шахтами в единую структуру", - написал Шмигаль.



Он отметил, что такое решение позволит обеспечить бесперебойные поставки угля "Центрэнерго", а государственные шахты получат четкий канал сбыта, нормальный уровень расчетов и возможности для модернизации.



В то же время Шмигаль отметил, что правительство не отказывается от планов приватизации "Центрэнерго" и видит, что создание компании, где есть добыча и генерация, только повысят интерес во время открытого аукциона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb