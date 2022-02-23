Кабмин отменил требование обязательной самоизоляции и установку приложения "Дома" для украинцев, возвращающихся из-за границы

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на комментарий Минздрава об изменениях в постановлении КМУ №1236.



"Теперь для пересечения государственной границы Украины ее граждане не обязаны иметь "ковидные" документы: "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат, документ о результатах тестирования на COVID-19 или сертификат о выздоровлении от коронавируса", - заявили в Минздраве .



Также отменен запрет на пересечение госграницы для иностранцев, прибывших из стран Южной Африки. Ранее такая норма действовала во избежание стремительного распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".



Кроме того, граждане Украины, которые находились в этих странах более семи дней, должны были пойти на обязательную самоизоляцию. Эта норма также была отменена.



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