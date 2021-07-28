Кабмин отложил повышение цен на электроэнергию до сентября

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.



"С 1 августа тариф на электроэнергию для населения останется без изменений - 1,68 грн за кВт-ч", - написал Шмыгаль.



По его словам, правительство работает над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии и одновременно оставить цены для подавляющего большинства украинцев без повышений.



Шмыгаль добавил, что сейчас также идет подготовка к отопительному сезону. Так, отныне тарифы на тепло и горячую воду будут устанавливать местные органы власти.



Премьер подчеркнул, что это важная часть реформы децентрализации, ведь такие новации "подтолкнут местных руководителей больше не закрывать глаза на неэффективность собственных коммунальных предприятий".

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