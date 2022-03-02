Кабмин остановил предоставление административных услуг на время войны
Кабинет министров постановил приостановить предоставление административных услуг на период военного положения
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на постановление правительства.
"Остановить сроки предоставления административных услуг субъектами их предоставления и выдачу разрешительными органами документов разрешительного характера на время военного положения в Украине", - говорится в постановлении Кабинета министров, принятом 28 февраля.
Согласно документу, предоставление услуг должно быть возобновлено в течение месяца после прекращения или отмены военного положения.
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