Кабмин остановил предоставление административных услуг на время войны

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на постановление правительства.



"Остановить сроки предоставления административных услуг субъектами их предоставления и выдачу разрешительными органами документов разрешительного характера на время военного положения в Украине", - говорится в постановлении Кабинета министров, принятом 28 февраля.



Согласно документу, предоставление услуг должно быть возобновлено в течение месяца после прекращения или отмены военного положения.



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