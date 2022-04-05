Кабмин определил порядок направления раненых военных на лечение за границу

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Еще одно важное организационное направление – это порядок отправления раненых военнослужащих на лечение за границу. Сразу несколько государств предложили свою бесплатную помощь в лечении и реабилитации наших военных и гражданских. Мы благодарим наших партнеров за такую поддержку", - сказал Шмигаль.

Он отметил, что правительство одобрило документ, который поможет быстро и правильно организовать весь процесс отправления пострадавших военнослужащих на лечение.