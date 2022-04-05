Кабмин определил порядок направления раненых военных на лечение за границу
Кабинет министров утвердил порядок направления пострадавших в связи с военной агрессией РФ военнослужащих на лечение за границу
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"Еще одно важное организационное направление – это порядок отправления раненых военнослужащих на лечение за границу. Сразу несколько государств предложили свою бесплатную помощь в лечении и реабилитации наших военных и гражданских. Мы благодарим наших партнеров за такую поддержку", - сказал Шмигаль.
Он отметил, что правительство одобрило документ, который поможет быстро и правильно организовать весь процесс отправления пострадавших военнослужащих на лечение.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.86
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 32.93
- Актуальное
- Важное