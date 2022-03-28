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Кабмин ограничил наценку на премиальное горючее до 5%

28 мартa, 2022 понедельник
19:56
Экономика бензин

Кабинет министров ограничил до 5% наценку на брендовое премиальное дизтопливо и бензин для автомобилей

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Правительство ввело ограничение наценки на премиальный бензин и дизельное топливо не более 5% от размера регулируемых Кабинетом министров розничных цен обычного топлива.

При этом Минэкономики 26 марта установило, что максимальная цена на "обычный" бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 33,53 грн/литр, на "обычное" дизтопливо - 37,43 грн/литр.

Напомним, Азербайджан готов предоставить Украине горючее на проведение посевной.

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