Кабмин одобрил законопроект для унификации ставок ввозной пошлины
Кабинет министров одобрил проект закона "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины относительно унификации ставок ввозной пошлины на отдельные товары"
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, законопроект предлагает унифицировать ставки ввозной пошлины с учетом связанных ставок Всемирной торговой организации (ВТО) на 92 товары, классифицируемые независимо от химического состава, степени обработки, технических характеристик и т.д., и на которые невозможно точно идентифицировать на момент их таможенного оформление без дополнительных лабораторных исследований.
Предполагается, что ставки ввозной пошлины на отдельные товары незначительно увеличатся, а на других - уменьшатся. Также предлагается повысить уровень полных ставок ввозной пошлины до уровня новых унифицированных льготных ставок ввозной пошлины.
В пресс-службе объяснили, что имеющаяся значительная дифференциация ставок ввозной на однородные товары побуждает отдельные бизнесы к манипулированию описанием и наименованием товаров, а также к декларированию этих товаров по кодам, на которые установлены ниже ставки ввозной пошлины, так называемые товары "покрытие". Это приводит к необходимости подтверждения заявленного кода, проведения дополнительных лабораторных исследований и увеличивает время таможенного оформления.
Так, изменения в Таможенный кодекс позволят упростить процедуры классификации и ускорить таможенное оформление однородных товаров.
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