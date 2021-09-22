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Главная Экономика Кабмин одобрил выпуск гособлигаций на 20 млрд грн для финансирования доступной ипотеки

Кабмин одобрил выпуск гособлигаций на 20 млрд грн для финансирования доступной ипотеки

22 сентября, 2021 среда
14:49
Экономика Денис Шмигаль

Кабинет министров принял постановление о выпуске облигаций внутреннего государственного займа на 20 млрд грн для финансирования доступной ипотеки

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"Для того чтобы больше граждан могло воспользоваться программой президента (" Доступная ипотека "- ред.), правительство увеличит ресурс Укрфинжитла уже в 2021 году. Проектом предлагается выпустить облигации внутреннего госзайма объемом 20 млрд грн. Эти средства позволят обеспечить тысячи украинских семей доступным жильем ", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что обеспечение украинцев жильем для государства является приоритетным вопросом социальной значимости.

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