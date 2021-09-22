Кабмин одобрил выпуск гособлигаций на 20 млрд грн для финансирования доступной ипотеки
Кабинет министров принял постановление о выпуске облигаций внутреннего государственного займа на 20 млрд грн для финансирования доступной ипотеки
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.
"Для того чтобы больше граждан могло воспользоваться программой президента (" Доступная ипотека "- ред.), правительство увеличит ресурс Укрфинжитла уже в 2021 году. Проектом предлагается выпустить облигации внутреннего госзайма объемом 20 млрд грн. Эти средства позволят обеспечить тысячи украинских семей доступным жильем ", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что обеспечение украинцев жильем для государства является приоритетным вопросом социальной значимости.
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