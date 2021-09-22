Кабмин одобрил выпуск гособлигаций на 20 млрд грн для финансирования доступной ипотеки

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.



"Для того чтобы больше граждан могло воспользоваться программой президента (" Доступная ипотека "- ред.), правительство увеличит ресурс Укрфинжитла уже в 2021 году. Проектом предлагается выпустить облигации внутреннего госзайма объемом 20 млрд грн. Эти средства позволят обеспечить тысячи украинских семей доступным жильем ", - сказал Шмыгаль.



Он отметил, что обеспечение украинцев жильем для государства является приоритетным вопросом социальной значимости.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb