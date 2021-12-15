Кабмин одобрил программу развития народных промыслов на 2022-2025 годы
Кабинет министров в среду, 15 декабря, одобрил концепцию программы развития народных художественных промыслов, разработанную Министерством культуры и информационной политики Украины. В документе народные промыслы впервые рассматриваются как сектор креативных индустрий
Об этом сообщает Минкульт в Facebook.
Для популяризации народных художественных промыслов будут проводиться фестивали, ярмарки, конференции, а также тренинги и курсы по предпринимательству для мастеров. Также планируется расширение механизмов грантовой поддержки мастеров и проведение информационно-просветительских кампаний.
"Народные художественные промыслы - наш уникальный код нации. Годами на уровне государства сектору не уделяли должного внимания и недооценивали. Программа по развитию и популяризации НХП позволит сохранить техники, уходящие своими корнями в века", - сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.
Программа рассчитана на 2022-2025 годы и предусматривает комплексный подход к развитию сектора:
- совершенствование нормативно-правовой базы;
- создание реестра мастеров;
- маркировка изделий;
- проведение фестивалей, ярмарок, конференций и тренингов по НХП;
- расширение механизмов грантовой поддержки мастеров;
- проведение информационно-просветительских кампаний.
- Напомним, 28 марта активисты проекта "Львовский фотомузей" обнародовали в общем доступе последний фильм пионера галицкой кинематографии Юлиана Дороша "У источников народного творчества".
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