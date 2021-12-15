Кабмин одобрил программу развития народных промыслов на 2022-2025 годы

Об этом сообщает Минкульт в Facebook.



Для популяризации народных художественных промыслов будут проводиться фестивали, ярмарки, конференции, а также тренинги и курсы по предпринимательству для мастеров. Также планируется расширение механизмов грантовой поддержки мастеров и проведение информационно-просветительских кампаний.



"Народные художественные промыслы - наш уникальный код нации. Годами на уровне государства сектору не уделяли должного внимания и недооценивали. Программа по развитию и популяризации НХП позволит сохранить техники, уходящие своими корнями в века", - сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.



Программа рассчитана на 2022-2025 годы и предусматривает комплексный подход к развитию сектора:

совершенствование нормативно-правовой базы;

создание реестра мастеров;

маркировка изделий;

проведение фестивалей, ярмарок, конференций и тренингов по НХП;

расширение механизмов грантовой поддержки мастеров;

проведение информационно-просветительских кампаний.

Напомним, 28 марта активисты проекта "Львовский фотомузей" обнародовали в общем доступе последний фильм пионера галицкой кинематографии Юлиана Дороша "У источников народного творчества".

Сейчас министерство работает над детализацией концепции, то есть проектом государственной целевой национально-культурной программы развития народных художественных промыслов и планом мер по ее реализации.