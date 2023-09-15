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Кабмин одобрил проект госбюджета-2024

15 сентября, 2023 пятница
11:50
Экономика

Кабинет министров в пятницу, 15 сентября, принял проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета и расходами общего фонда

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Правительство приняло проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1 трлн 560 млрд грн и расходами общего фонда в 3 трлн 108 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевым акцентом этого проекта есть оборона и безопасность Украины. Правительство направит большую часть всех ресурсов бюджета – 1 триллион 685 млрд грн. Эта сумма на 113 млрд грн больше, чем в 2023 году.

"Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших сил безопасности и обороны", - написал Шмигаль.

Второй приоритет, по словам Шмыгаля, – это социальная сфера. Расходы бюджета составят 469 млрд грн, что на 25 млрд больше, чем в текущем году.

Третьим приоритетом является медицина и образование. На сектор образования правительство выделило 179 млрд. грн. Это на 23 млрд больше, чем в текущем году. На медицину – 202 млрд грн, что на 24 млрд превышает расходы 2023 года.

"Четвертый приоритет – поддержка ветеранов. Расходы по этой программе увеличиваем вдвое – с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в следующем", - написал Шмигаль.

Также он добавил, что пятым приоритетом является восстановление экономики Украины: "Никакого повышения налогов не предусматривается. Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов есть работа, поддержку украинских стартапов. Также запускаем новые программы для индустриальных парков, для реализации инвестиционных проектов, для поддержки украинского производителя".

Народный депутат Ярослав Железняк отметил , что доходы госбюджета будут составлять 1,746 трлн грн (общий 1,54 трлн грн). Расходы – 3,308 трлн. грн. (общий 3,1 трлн. грн.). Дефицит бюджета – 1,531 трлн. грн.

По словам депутата, в 2024 году минимальная заработная плата может составлять в месячном размере: с 1 января – 7100 грн, с 1 апреля – 8000 грн.

Также с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 грн.

  • 17 августа Денис Шмигаль заявил , что Украина собирает данные о нанесенном Россией ущербе для Международного реестра, созданного в мае на саммите Совета Европы. Это шаг к созданию механизма компенсации.
Украина
Денис Шмыгаль
правительство Шмыгаля
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