Как подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, это часть крупного проекта сотрудничества.

"Привлекаем ссуду от МБРР на 500 млн долларов и грант на 1,2 млрд долларов. Это часть крупного проекта сотрудничества общим объемом 16,4 млрд долларов, плюс 1,4 млрд евро. Средства идут на выплату зарплат, пенсий, социальной помощи и на медицину", - сказал Шмыгаль.

Также, по его словам, КМУ принял ряд решений для привлечения дополнительных финансовых ресурсов. А также дал согласие на участие Украины в европейской программе "Механизм "Объединение Европы".

Это путь к финансированию со стороны ЕС развития современной транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры. Общий бюджет программы до 2027 году – почти 21 млрд евро.

Также одобрено соглашение о привлечении ссуды на 1,5 млрд долларов под гарантии правительства Японии в рамках проекта поддержки политики развития и восстановления. Эти средства будут направлены на усиление социальной защиты и восстановление Украины.

"Восстановление, которое происходит уже сейчас. Более недели работает программа "єВідновлення". Это выплата средств на ремонт жилья, поврежденного во время войны. Программа цифровизирована, ее алгоритм прост и понятен. Уже подано почти 11,7 тыс. заявок, больше всего от жителей Харьковщины, Киевщины, Николаевщины", – сказал премьер-министр.

Кроме того, он также отметил, что правительство уже выделило первые ресурсы на выполнение этой программы - 4,4 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.