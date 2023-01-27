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Кабмин одобрил постановление, запрещающее чиновникам выезжать за границу без уважительных причин во время войны

27 января, 2023 пятница
17:20
Украина Кабмин

Правительство Украины 27 января одобрило постановление, запрещающее нардепам и другим должностным лицам во время войны пересекать государственную границу без уважительных причин

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Во исполнение решения СНБО правительство одобрило постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин", - отметил он.

Глава правительства пояснил, что нардепы, представители местных властей и другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки.

"Уехать за границу для переговоров, для лечения, по уходу за несовершеннолетними детьми - можно. Кататься на отдых - нет", - подчеркнул Шмыгаль.

"К сожалению, есть те, кто даже во время войны не понял эти базовые вещи. Поэтому было решение СНБО, был соответствующий указ президента Украины и теперь есть соответствующее постановление Кабинета Министров", - добавил он.

  • 26 января нардепа Николая Тищенко исключили из партии "Слуга Народа" и уволили с должности заместителя главы одноименной фракции. Это произошло после того, как стало известно о выезде в Таиланд, где он якобы собирался встретиться с представителями украинской общины.
  • Совет нацбезопасности и обороны 23 января принял решение о запрете выезда чиновников за границу в неслужебных целях.

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Денис Шмыгаль
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