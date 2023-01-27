Кабмин одобрил постановление, запрещающее чиновникам выезжать за границу без уважительных причин во время войны
Правительство Украины 27 января одобрило постановление, запрещающее нардепам и другим должностным лицам во время войны пересекать государственную границу без уважительных причин
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"Во исполнение решения СНБО правительство одобрило постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин", - отметил он.
Глава правительства пояснил, что нардепы, представители местных властей и другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки.
"Уехать за границу для переговоров, для лечения, по уходу за несовершеннолетними детьми - можно. Кататься на отдых - нет", - подчеркнул Шмыгаль.
"К сожалению, есть те, кто даже во время войны не понял эти базовые вещи. Поэтому было решение СНБО, был соответствующий указ президента Украины и теперь есть соответствующее постановление Кабинета Министров", - добавил он.
- 26 января нардепа Николая Тищенко исключили из партии "Слуга Народа" и уволили с должности заместителя главы одноименной фракции. Это произошло после того, как стало известно о выезде в Таиланд, где он якобы собирался встретиться с представителями украинской общины.
- Совет нацбезопасности и обороны 23 января принял решение о запрете выезда чиновников за границу в неслужебных целях.
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