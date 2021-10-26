Кабмин обновил состав правления Укрзализныци
Кабинет министров принял постановление об утверждении нового состава правления Укрзализныци
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Согласно постановлению правительства, председателем правления компании назначен Александр Камышин, который до этого исполнял обязанности главы Укрзализныци.
Членами правления назначены Григорий Бойко и Евгений Лященко. Кроме того, правительство утвердило в должностях членов правления Укрзализныци Ореста Логунова, Александра Перцовского и Романа Черницкого.
В пресс-службе отметили, что указанный состав правления назначен временно, на период до принятия общим собранием акционеров Укрзализныци решение о формировании правления.
Отмечается, что этим же документом правительство прекратило полномочия членов правления Укрзализныци Франтишека Буреша и Ивана Юрика, а также освободило от исполнения обязанностей члена правления Ивана Синякова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.55
-
EUR
Покупка 30.45Продажа 30.83
- Актуальное
- Важное