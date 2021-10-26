Кабмин обновил состав правления Укрзализныци

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.



Согласно постановлению правительства, председателем правления компании назначен Александр Камышин, который до этого исполнял обязанности главы Укрзализныци.



Членами правления назначены Григорий Бойко и Евгений Лященко. Кроме того, правительство утвердило в должностях членов правления Укрзализныци Ореста Логунова, Александра Перцовского и Романа Черницкого.



В пресс-службе отметили, что указанный состав правления назначен временно, на период до принятия общим собранием акционеров Укрзализныци решение о формировании правления.



Отмечается, что этим же документом правительство прекратило полномочия членов правления Укрзализныци Франтишека Буреша и Ивана Юрика, а также освободило от исполнения обязанностей члена правления Ивана Синякова.

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