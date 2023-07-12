Об этом сообщает пресс-центр Министерства экономики Украины.

"Кабинет Министров Украины внес изменения в Постановление № 76 от 27 января 2023 года, которым регулируются вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время. В частности, расширен перечень сфер, работники которых могут быть забронированы, и установлены четкие сроки рассмотрения госорганами обращений предприятий, учреждений и организаций по определению их критически важным", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение Правительство приняло на заседании 11 июля.

Принятые правительством изменения предусматривают:

суммы ЕСВ теперь будут учитываться в одном из критериев для определения предприятия критически важным. Критерий предусматривает уплату предприятием в течение года налогов, сборов, платежей (кроме таможенных платежей) на сумму более 1,5 млн евро;

предприятия ветеринарной медицины, казенные предприятия пробирного контроля могут быть признаны критически важными в случае соответствия двум или более критериям;

применение единого подхода к определению количества военнообязанных, подлежащих бронированию и работающих в органах местного самоуправления и государственных органах.

Также отмечается, что теперь обращения предприятий и учреждений по определению их критически важными будут рассматривать до 10 рабочих дней с момента их получения.

"Во время встреч с бизнесом мы получали неоднократные жалобы на промедление государственных органов с рассмотрением обращений по определению предприятий критически важными. Это влияло на деятельность субъектов хозяйствования, мешало бизнесу планировать свою работу. Бюрократической волоките в вопросах бронирования будет положен конец", - отметила вице-премьер-министр и министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Что известно о новых решениях Кабмина и ВРУ относительно военнообязанных

Военное руководство сообщало , что проводит призыв в Украине планово, начиная с 24 февраля. Новые волны мобилизации не предвидятся, несмотря на активизацию врага.

30 мая Верховная Рада Украины поддержала проекты законов об увеличении отпусков и премии. Кроме того, парламент проголосовал за уменьшение предельного возраста пребывания на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Кабинет Министров принял упрощенный механизм направления украинских военнослужащих на лечение за границу.

31 мая Кабинет Министров Украины утвердил новые правила, согласно которым украинец сможет получить отсрочку или быть уволен от призыва на срочную службу.

27 июня Верховная Рада Украины расширила перечень граждан, которые могут быть призваны в ряды Вооруженных Сил Украины во время мобилизации. За эту норму проголосовали в законопроекте №9342 о доплатах и отпусках для военных.