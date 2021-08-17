Кабмин обнародовал постановление о снижении цен на электроэнергию для потребителей менее 250 кВт-час в месяц
Кабинет министров обнародовал постановление о снижении цен на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 октября
Постановление Кабинета министров №859 от 11 августа опубликовано на Правительственном портале.
Согласно тексту документа, тариф для потребителей ниже 250 кВт-час в месяц снизится на 14% до 1,44 грн / кВт-час с 1 октября. Для потребителей более 250 кВт-час в месяц цены останутся на уровне 1,68 грн / кВт-час.
Отмечается, что новые тарифы на электроэнергию для населения начнут действовать с 1 октября.
Постановление также предусматривает, что фиксированные цены на электроэнергию для бытовых потребителей будут действовать по 30 апреля 2022 включительно.
- Напомним, Кабмин 11 августа снизил тариф на электроэнергию до 1,44 грн / кВт-час для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт в месяц и оставит тариф на уровне 1,68 грн / кВт для всех.
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