Кабмин объединил министерства инфраструктуры и развития громад и территорий Украины
В правительстве было принято решение об объединении Министерства инфраструктуры и Министерства развития громад и территорий Украины
Об этом сообщил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.
Новое министерство – развития громад, территорий и инфраструктуры Украины – возглавил Александр Кубраков, который также стал вице-премьер-министром по восстановлению Украины.
Шмыгаль отметил, что такое решение "добавит большую эффективность процессу планирования и реализации программ восстановления".
"Мы неоднократно отмечали, что процесс восстановления Украины будет происходить даже несмотря на то, что война продолжается. Речь идет не только о долгосрочных проектах, но и о так называемом скором восстановлении - о том, что нужно сегодня и сейчас", - сказал он.
Премьер добавил, что для того, чтобы реализовать программу экстренного восстановления, Украине необходимо в следующем году 17 млрд долларов.
"Мы находимся на постоянном контакте с нашими партнерами, чтобы привлечь эти средства. Должность вице-премьер-министра по восстановлению позволит консолидировать эту работу", – сказал он.
- Верховная Рада 1 декабря назначила Александра Кубракова вице-премьер-министром по восстановлению Украины
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