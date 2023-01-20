Кабмин Нидерландов рассматривает возможность предоставления Украине истребителей F-16
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность помощи Украине истребителями F-16 и оплатить танки Leopard 2
Об этом информирует NL Times .
В ходе парламентских дебатов министр иностранных дел Вопке Хукстра заявил, что министры рассмотрят возможность помощи Украине.
Также в Давосе Министр обороны Кайса Оллонгрен сказала, что Нидерланды готовы оплатить танки Leopard 2, которые другие страны присылают Украине.
"Это, конечно, то, что мы готовы сделать", – подчеркнула Оллонгрен.
Министр иностранных дел Нидерландов считает, что "нет табу" по поводу снабжения обычного оборудования. Депутат Серд Вимер Сердсма обратился в кабмин с просьбой доставить Вооруженным Силам Украины истребители F16 и БМП.
По словам Хукстра, Нидерланды посылают только то, что просит Украина. Киев сейчас нуждается преимущественно в тяжелом вооружении, страна давно просит современные боевые танки.
Нидерланды готовы помочь заплатить за получение танков в Украине, но поставки должны состояться в рамках европейской или коалиции НАТО.
"Мы ждем позиции Германии по этому поводу, но я за то, чтобы попытаться найти решение и отправить танки в Украину. Каждый раз мы показывали, что можем вместе обеспечить Украину тем, что ей нужно", - сказала Оллонгрен.
- Ранее премьер-министр страны Марк Рютте заявил президенту США Джо Байдену, что Нидерланды предложат Украине зенитный ракетный комплекс Patriot вслед за Штатами и Германией.
- 17 января украинские военные прибыли на базу армии США в Оклахоме для обучения на ЗРК Patriot .
- 21 декабря 2022 года США объявили о решении передать Украине ЗРК Patriot . Система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на значительно более высокой высоте, чем ранее предоставленные Украине системы противовоздушной обороны.
- Палата представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) 19 января поддержала предоставление Украине системы противовоздушной обороны Patriot для защиты от российских ракет.
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