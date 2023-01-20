Об этом информирует NL Times .

В ходе парламентских дебатов министр иностранных дел Вопке Хукстра заявил, что министры рассмотрят возможность помощи Украине.

Также в Давосе Министр обороны Кайса Оллонгрен сказала, что Нидерланды готовы оплатить танки Leopard 2, которые другие страны присылают Украине.

"Это, конечно, то, что мы готовы сделать", – подчеркнула Оллонгрен.

Министр иностранных дел Нидерландов считает, что "нет табу" по поводу снабжения обычного оборудования. Депутат Серд Вимер Сердсма обратился в кабмин с просьбой доставить Вооруженным Силам Украины истребители F16 и БМП.

По словам Хукстра, Нидерланды посылают только то, что просит Украина. Киев сейчас нуждается преимущественно в тяжелом вооружении, страна давно просит современные боевые танки.

Нидерланды готовы помочь заплатить за получение танков в Украине, но поставки должны состояться в рамках европейской или коалиции НАТО.

"Мы ждем позиции Германии по этому поводу, но я за то, чтобы попытаться найти решение и отправить танки в Украину. Каждый раз мы показывали, что можем вместе обеспечить Украину тем, что ей нужно", - сказала Оллонгрен.

Ранее премьер-министр страны Марк Рютте заявил президенту США Джо Байдену, что Нидерланды предложат Украине зенитный ракетный комплекс Patriot вслед за Штатами и Германией.

17 января украинские военные прибыли на базу армии США в Оклахоме для обучения на ЗРК Patriot .

21 декабря 2022 года США объявили о решении передать Украине ЗРК Patriot . Система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на значительно более высокой высоте, чем ранее предоставленные Украине системы противовоздушной обороны.

Палата представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) 19 января поддержала предоставление Украине системы противовоздушной обороны Patriot для защиты от российских ракет.

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