Кабмин не планирует вводить общенациональный локдаун, - Радуцкий
Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что правительство не планирует вводить в Украине общенациональный локдаун
Об этом передает Интер.
Радуцкий отметил, что сейчас в Украине около 8 млн человек имеют одну прививку, около 6,5 млн получили обе дозы вакцины, что "позволяет работать стране в адаптивном карантине".
"Общенационального локдауна премьер-министр и правительство не планируют", - подчеркнул он.
Радуцкий отметил, что центральная власть вводит только "желтый" и "оранжевый" уровень эпидопасности.
"Сегодня на центральном уровне мы вводим только "желтый" уровень опасности - это уровень опасный, но уже на местах власть вводит те меры, которые соответствуют состоянию заболеваемости, наличию свободных мест и коек в больницах, обеспеченности пациентов кислородом", - добавил он.
- В Министерстве здравоохранения не исключают расширения "красной" зоны карантина.
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