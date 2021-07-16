Кабмин не намерен сокращать применение украинского языка, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство не планирует решений по сокращению функционирования государственного языка
Об этом Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству в Раде, передает Еспресо.TV.
"Правительство не планирует сокращение функционирования украинского языка, согласно действующему законодательству", - сказал он.
Глава МКИП Александр Ткаченко сообщил, что проект государственной программы содействия освоению украинского языка находится на рассмотрении Кабинета министров.
- Напомним, лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что в бюджетном законопроекте нардепы нашли правки, которые могут нивелировать действие языкового закона
- Нардеп от "ЕС" Николай Княжицкий отмечал, что "Слуги народа" пытаются через поправки к законопроекту об изменениях в госбюджет дать возможность компаниям, создающим русскоязычный контент для России, транслировать его и на украинских экранах и вернуть русский язык в образование.
- 14 июля заместитель главы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что народные депутаты фракции "Слуга народа" отозвали поправки к изменениям в бюджет, которые нивелируют языковой закон.
- Бюджетный комитет отклонил поправку нардепа-"слуги" Максима Бужанского к изменениям в бюджет, которая нивелирует языковой закон, это была последняя такая правка.
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