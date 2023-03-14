Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук .

Сергей Максимов был назначен заместителем начальника Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Также временным главой правления публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины" Кабмин избрал Андрея Курбета.

Правительство согласовало увольнение Сергея Рублевского с должности главы Павлоградской районной государственной администрации Днепропетровской области.