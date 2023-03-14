Кабмин назначил временного руководителя ГП "Лекарства Украины" и принял другие кадровые решения
Сегодня 14 марта Кабинет министров Украины назначил временного руководителя "Лекарства Украины" и заместителя главы Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта
Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук .
Сергей Максимов был назначен заместителем начальника Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Также временным главой правления публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины" Кабмин избрал Андрея Курбета.
Правительство согласовало увольнение Сергея Рублевского с должности главы Павлоградской районной государственной администрации Днепропетровской области.
- Напомним, двух заместителей министра инфраструктуры и 5 глав ОВА Зеленский уволил 24 января.
- 7 февраля Кабмин назначил двух заместителей министра инфраструктуры и согласовал кандидатуры глав Днепропетровской, Запорожской и Херсонской ОВА.
- 6 марта Кабинет Министров Украины проголосовал за назначение Семена Кривоноса директором Национального антикоррупционного бюро.
- 14 февраля, на должность первого заместителя министра обороны избрали генерала Александра Павлюка, руководившего обороной Киева от оккупантов.
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