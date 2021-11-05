Кабмин назначил временного главу Государственной экологической инспекции
Кабинет министров назначил Дмитрия Зарубу временно исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции
Об этом говорится в постановлении Кабмина №1404-р от 4 ноября, опубликованном на Правительственном портале.
"Возложить временно до назначения в установленном порядке главы Государственной экологической инспекции Украины исполнение обязанностей главы Государственной экологической инспекции Украины на первого заместителя главы указанной Инспекции Зарубу Дмитрия Васильевча", - говорится в сообщении.
Отметим, до этого главой Госэкоинспекции был Андрей Малеванный.
- Правительство уволило Малеванного с должности главы Госэкоинспекции 3 ноября.
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