Кабмин назначил временного главу Государственной экологической инспекции

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1404-р от 4 ноября, опубликованном на Правительственном портале.



"Возложить временно до назначения в установленном порядке главы Государственной экологической инспекции Украины исполнение обязанностей главы Государственной экологической инспекции Украины на первого заместителя главы указанной Инспекции Зарубу Дмитрия Васильевча", - говорится в сообщении.



Отметим, до этого главой Госэкоинспекции был Андрей Малеванный.

Правительство уволило Малеванного с должности главы Госэкоинспекции 3 ноября.