Кабмин назначил руководительницу Государственной миграционной службы
Правительство назначило на должность главы Государственной миграционной службы Наталью Науменко
Об этом сообщает Правительственный портал .
"Назначить Науменко Наталью Николаевну главой Государственной миграционной службы Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей на указанной должности сроком на пять лет", - говорится в распоряжении.
ГМС координируется Кабинетом Министров через Министра внутренних дел
29 сентября этого года Кабинет Министров на заседании уволил главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка и назначил исполняющим обязанности его первого заместителя Наталью Науменко.
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