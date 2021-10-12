Кабмин назначил руководительницу Государственной миграционной службы

Об этом сообщает Правительственный портал .

"Назначить Науменко Наталью Николаевну главой Государственной миграционной службы Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей на указанной должности сроком на пять лет", - говорится в распоряжении.



ГМС координируется Кабинетом Министров через Министра внутренних дел



29 сентября этого года Кабинет Министров на заседании уволил главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка и назначил исполняющим обязанности его первого заместителя Наталью Науменко.