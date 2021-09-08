Кабмин назначил пожизненные государственные стипендии украинцам, которые спасали евреев во время Холокоста

Об этом сообщает пресс-служба министерства соцполитики .

Решение разработано во исполнение указа президента Владимира Зеленского

Пожизненные государственные стипендии с 01 июня назначены 26 гражданам Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны и имеют звание праведника Украины или праведника Бабьего Яра.

Также обеспечена их ежемесячная выплата в размере трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.