Кабмин назначил пожизненные государственные стипендии украинцам, которые спасали евреев во время Холокоста
Правительство приняло постановление о пожизненных стипендиях украинцам, которые спасали евреев в годы Холокоста
Об этом сообщает пресс-служба министерства соцполитики .
Решение разработано во исполнение указа президента Владимира Зеленского
Пожизненные государственные стипендии с 01 июня назначены 26 гражданам Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны и имеют звание праведника Украины или праведника Бабьего Яра.
Также обеспечена их ежемесячная выплата в размере трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.
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