Кабмин назначил первого замминистра обороны и пятерых замминистра внутренних дел
Во вторник, 14 февраля, на должность первого заместителя министра обороны избрали генерала Александра Павлюка, руководившего обороной Киева от оккупантов
Об этом сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.
Заместителями министра внутренних дел стали:
- Драпятый Богдан Евгеньевич;
- Павличенко Екатерина Владимировна;
- Сергеев Алексей Алексеевич;
- Тетеря Василий Михайлович;
- Тимченко Леонид Леонидович.
Также, был избран государственный секретарь Министерства внутренних дел Украины - им стала Ящук Инна Петровна.
Музыченко Станислав Валерьевич был избран первым заместителем главы Государственной регуляторной службы Украины. В свою очередь, Яблонская Леся Леонидовна была назначена заместителем главы Государственной регуляторной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
Липовой Олег Александрович стал заместителем главы Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.
- Ранее стало известно , что министр обороны Алексей Резников хочет уволить своих заместителей Ивана Руснака и Олега Гайдука и назначить трех новых, в том числе Александра Павлюка.
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