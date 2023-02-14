Об этом сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

Заместителями министра внутренних дел стали:

Драпятый Богдан Евгеньевич;

Павличенко Екатерина Владимировна;

Сергеев Алексей Алексеевич;

Тетеря Василий Михайлович;

Тимченко Леонид Леонидович.

Также, был избран государственный секретарь Министерства внутренних дел Украины - им стала Ящук Инна Петровна.

Музыченко Станислав Валерьевич был избран первым заместителем главы Государственной регуляторной службы Украины. В свою очередь, Яблонская Леся Леонидовна была назначена заместителем главы Государственной регуляторной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Липовой Олег Александрович стал заместителем главы Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.