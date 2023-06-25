Кабмин назначил новых заместителей министра образования и науки Украины

Об этом сообщает МОН в телеграме.

Отмечается, что отныне Кудрявец будет заниматься администрированием работы будущего Офиса по внедрению реформ, координацией взаимодействия с общественным сектором и донорскими организациями, а также стратегическим планированием.

Кроме того, он продолжит заниматься вопросами евроинтеграции и дипломатии.

Фото: МОН

В свою очередь, Евгения Смирнова, которая стала заместителем министра образования и науки Украины по вопросам дошкольного образования, также является также основательницей социального проекта "Школа супергероев", рассказывает МОН.

Этот проект предоставляет доступ к образованию находящимся на стационарном лечении детям. Смирнова создала сеть из 8 образовательных центров в учреждениях здравоохранения, а в конце 2021 года "Школа супергероев" стала государственным учреждением, которое продолжает расширяться и сегодня.

Фото: МОН