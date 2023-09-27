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Обновлено

Кабмин назначил новых заместителей министра обороны Украины

27 сентября, 2023 среда
18:47
Общество

В среду, 27 сентября, Кабинет министров Украины назначил новых трех заместителей министра обороны Украины

Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.

Новыми заместителями министра обороны Украины Рустема Умерова стали:

  • Джигир Юрий Анатольевич;

Умеров написал в Facebook – он будет заместителем по вопросам финансов.

"Последние три года консультирует Всемирный Банк по вопросам финансовых частей реформ, связанных со здравоохранением. В 2018-2020 годах работал заместителем министра финансов Украины. У Юрия более 20 лет экономического опыта в поддержке реформ, социальной политике и фискальной децентрализации Украине, Восточных Балканах, Центральной Азии", – написал он.

Джигир Юрій

Фото: my.ua

  • Калмыкова Наталья Фернандовна;

Министр добавил, что Калмыкова станет заместителем по вопросам социального развития.

"С февраля 2022 года Наталья была исполнительным директором Украинского ветеранского фонда, до этого - советницей Командующего сухопутными войсками ВСУ и заместителем директора в фонде "Вернись живым", - отметил Умеров.

Калмикова Наталія

Фото: elle.ua

  • Черногоренко Екатерина Леонидовна

Глава МОУ написал, что Черногоренко будет заместителем по вопросам цифрового развития.

"Екатерина - руководитель проекта "Армия дронов". С 2018 года является проектным координатором электронных услуг является Малятко, электронный больничный и введение COVID-сертификатов в Действии", - подчеркнул он.

"Главный приоритет для новых членов команды - наши воины, их жизнь, здоровье и достоинство. Наша важнейшая задача - обеспечить уважение достоинства воинов во всех взаимодействиях с государством", - подытожил министр.

Вице-премьер Федоров прокомментировал переход своей советницы в МОУ.

"Работаем вместе от основания Минцифры. Катя запускала сложные сервисы и продукты, с которыми вы точно знакомы. Это электронные больничные, есть Малышка, а впоследствии — и Армия дронов. Проект, масштабировавшийся от фандрейзинга на беспилотники до обширной государственной программы. От закупок "птичек" "Для Сил обороны к «хлопкам» по ребрику. Это все работа Екатерины и команды Армии дронов. Теперь Черногоренко будет отвечать за цифровую трансформацию Минобороны. Просто сейчас необходимо больше технологий и инноваций для победы", - написал он.

Черногоренко Катерина

Фото: 18000.com.ua

Украина
Рустем Умеров
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