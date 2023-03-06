Кабмин назначил Кривоноса директором НАБУ

Об этом шла речь на заседании Кабмина, сообщает Еспресо.

Накануне Конкурсная комиссия по избранию директора НАБУ выбрала трех претендентов на эту должность, а именно Семена Кривоноса, Сергея Гупяка и Романа Осипчука.

По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, сейчас Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата.

"Это демонстрирует наше стремление уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении", – заявил он.