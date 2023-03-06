Кабмин назначил Кривоноса директором НАБУ
Кабинет Министров Украины проголосовал за назначение Семена Кривоноса директором Национального антикоррупционного бюро
Об этом шла речь на заседании Кабмина, сообщает Еспресо.
Накануне Конкурсная комиссия по избранию директора НАБУ выбрала трех претендентов на эту должность, а именно Семена Кривоноса, Сергея Гупяка и Романа Осипчука.
По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, сейчас Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата.
"Это демонстрирует наше стремление уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении", – заявил он.
- Ранее Украина пообещала МВФ провести конкурс на директора НАБУ до апреля 2023 года.
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