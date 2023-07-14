Кабмин назначил главу Нацполиции Украины
Экс-начальник Киевского управления Нацполиции Иван Выгивский стал главой Национальной полиции Украины
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Кабинетом Министров Украины назначен Выгивский Иван Михайлович главой Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.
Соответствующее решение Кабмин принял сегодня на заседании.
Кто такой Иван Выгивский
Иван Михайлович Выгивский – генерал полиции 3-го ранга. Родился 26 марта 1980 года в Житомирской области. С 11 августа 2021 года являлся начальником Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
В январе 2023 года Иван Выговский стал временным исполняющим обязанности главы Национальной полиции
Другие назначения
Кабмин назначил Домницака Руслана Владимировича заместителем головы Черновицкой ОДА, а Зонову Марию Владимировну заместителем головы Сумской ОДА.
Также уволена Богачева Елена Витальевна, которая занимала должность государственного секретаря Министерства юстиции Украины.
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