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Кабмин назначил главу Нацполиции Украины

14 июля, 2023 пятница
17:22
Общество

Экс-начальник Киевского управления Нацполиции Иван Выгивский стал главой Национальной полиции Украины

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кабинетом Министров Украины назначен Выгивский Иван Михайлович главой Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение Кабмин принял сегодня на заседании.

Кто такой Иван Выгивский

Иван Михайлович Выгивский – генерал полиции 3-го ранга. Родился 26 марта 1980 года в Житомирской области. С 11 августа 2021 года являлся начальником Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

В январе 2023 года Иван Выговский стал временным исполняющим обязанности главы Национальной полиции

Другие назначения

Кабмин назначил Домницака Руслана Владимировича заместителем головы Черновицкой ОДА, а Зонову Марию Владимировну заместителем головы Сумской ОДА.

Также уволена Богачева Елена Витальевна, которая занимала должность государственного секретаря Министерства юстиции Украины.

Украина
полиция
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