Кабмин назначил главу Национальной службы здоровья

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Ранее Наталья Гусак работала заместителем председателя Черновицкой облгосадминистрации и курировала медицинское направление, возглавляла госпитальный совет.

Также Гусь была региональной координаторкой программы "U-LEAD с Европой" по поддержке реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.



До Гусь временным главой НСЗУ с августа 2020 года работал Андрей Виленский, который до этого возглавлял в Нацслужбе здоровья Украины департамент договорной работы.

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