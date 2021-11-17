Кабмин назначил главу Национальной службы здоровья
В среду, 17 ноября, правительство назначило на должность главы Национальной службы здоровья Украины Наталью Гусак
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ранее Наталья Гусак работала заместителем председателя Черновицкой облгосадминистрации и курировала медицинское направление, возглавляла госпитальный совет.
Также Гусь была региональной координаторкой программы "U-LEAD с Европой" по поддержке реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
До Гусь временным главой НСЗУ с августа 2020 года работал Андрей Виленский, который до этого возглавлял в Нацслужбе здоровья Украины департамент договорной работы.
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