Кабмин назначил Елену Думу главой АРМА
Во время заседания 30 июня Кабинет министров назначил Елену Думу главой Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА)
Об этом 30 июня сообщил первый заместитель главы комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
"Кабмин только что на заседании назначил нового Главу АРМА - Елену Думу", - написал Железняк в telegram.
Отметим, что после оглашения результатов конкурса по отбору главы АРМА член конкурсной комиссии по отбору кандидатов Дмитрий Остапенко отозвал свою подпись за победительницу конкурса Елену Думу.
"Я отзываю свой голос по мотивам отсутствия у меня на момент голосования полной информации по кандидату, которая имеет решающее для меня значение и которая меня ошеломила", - отметил Остапенко.
Отдельные эксперты и представители гражданского общества обратили внимание на то, что опыт Елены Думы не связан с работой в сфере, касающейся уголовной юстиции, а также не связан с управлением или розыском активов.
Ее также обвинили в политической ангажированности и вероятных деловых контактах с госпредателями и подозреваемыми в сотрудничестве с Россией.
- Напомним, 2 ноября 2022 года АРМА объявила конкурс на должность главы.
- 18 января Агентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных преступлений, отказалось предоставить перечень арестованных после 24 февраля 2022 года российских активов.
- 28 июня сообщалось, что конкурс по отбору главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, выиграла Елена Дума.
- Однако на следующий день член конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы АРМА Дмитрий Остапенко отозвал свою подпись за победительницу конкурса Елену Думу.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.73
Покупка 36.73Продажа 37.47
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное