Кабмин назначил Елену Думу главой АРМА

Об этом 30 июня сообщил первый заместитель главы комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

"Кабмин только что на заседании назначил нового Главу АРМА - Елену Думу", - написал Железняк в telegram.

Отметим, что после оглашения результатов конкурса по отбору главы АРМА член конкурсной комиссии по отбору кандидатов Дмитрий Остапенко отозвал свою подпись за победительницу конкурса Елену Думу.

"Я отзываю свой голос по мотивам отсутствия у меня на момент голосования полной информации по кандидату, которая имеет решающее для меня значение и которая меня ошеломила", - отметил Остапенко.

Отдельные эксперты и представители гражданского общества обратили внимание на то, что опыт Елены Думы не связан с работой в сфере, касающейся уголовной юстиции, а также не связан с управлением или розыском активов.

Ее также обвинили в политической ангажированности и вероятных деловых контактах с госпредателями и подозреваемыми в сотрудничестве с Россией.