Кабмин направит в Раду 15 сентября проект госбюджета-2022: будет основываться на трехлетней декларации

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабмина 8 сентября.

"15 сентября, как это предусмотрено законодательством, правительство направит в парламент проект Государственного бюджета на 2022 год", - сказал он.

По его словам, впервые документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации, которая рассчитана на три года.

"Это будет сбалансированный и реалистичный проект с четко определенными приоритетами, среди которых: обороноспособность, развитие медицинской сферы, образование, инфраструктура и, конечно, социальные программы", - добавил Шмыгаль.

Как известно, до этого государственный бюджет не основывался на среднесрочных декларациях.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал вызовы , которые Кабинет министров должен учесть в проекте государственного бюджета на 2022 год.

В Министерстве социальной политики предлагают предусмотреть в проектах государственного бюджета на 2022 год повышение пенсионных выплат для ряда категорий получателей.

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