Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Кабмин намерен ограничить стоимость газа для производителей хлеба

Кабмин намерен ограничить стоимость газа для производителей хлеба

28 декабря, 2021 вторник
12:55
Экономика хлеб

Правительство планирует установить цену газа для производителей хлеба на уровне 25 тыс. грн. за 1 тыс. кб

Об этом сообщает РБК-Украина .

Ограничения будут введены на период карантина, однако не дольше, чем до 31 марта 2022 года.

Согласно проекту постановления, цена газа будет считаться ежемесячно как среднеарифметическое значение котировок на биржах, но она не должна превышать 25 тыс. коп. за 1 тыс. куб. м с учетом НДС.

Также документ предусматривает, что торговая надбавка за поставку природного газа собственной добычи для обеспечения нужд предприятий по изготовлению хлебобулочных изделий не должна быть выше 1%.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Читайте также:
Наталка Діденко
27 декабря, 2021 понедельник
На Украину надвигаются метели и мороз, - синоптик Наталья Диденко
Новий рік
26 декабря, 2021 воскресенье
Синоптик Наталка Диденко рассказала, какой будет погода на Новый год
Сергій Джердж
27 декабря, 2021 понедельник
США и НАТО никогда не примут ультиматумов Кремля, - Джердж
Киев
-7
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.09
    Покупка 27.09
    Продажа 27.33
  • EUR
    Покупка 30.56
    Продажа 30.97
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
28 декабря
14:59
В Киеве обнаружили случаи заражения "Омикроном"
14:58
В этом году истребители НАТО 280 раз реагировали на маневры российских самолетов возле границ ЕС
14:44
Шевченко нашел форварда для "Дженоа" в московском "Спартаке"
14:34
В детском саду на Харьковщине произошло массовое отравление детей
14:24
ракета
Кремль "подогревает" российское общество для войны против Украины, - глава центра противодействия пропаганде РФ
14:20
Полиция принудительно вернет в Армению криминальный "авторитет" из санкционного списка СНБО
14:10
Вербовали женщин в затруднении: полиция объявила подозрения участникам схемы по продаже младенцев более чем на €1,2 млн
14:06
В Киеве презентовали первый серийный самолет Ан-178-100Р
14:03
Украинский чемпион назвал единственного бойца, способного победить лучшего боксера мира
13:44
По факту превышения служебных полномочий: ДБР начало расследование в отношении экс-заместителя главы МВД Гогилашвили
13:37
Наталья Диденко
В Украине ожидаются потепление, гололедица и мороз, - синоптик Наталья Диденко о погоде 29 декабря
13:36
Верховный суд РФ принял решение ликвидировать организацию "Международный Мемориал", исследующую политические репрессии
13:30
Николай Княжицкий: Для чего Путин уничтожает "Мемориал"
13:24
Канадский "зеленый" инвестор свернул инвестиции в Украину после конфликта с заводом Коломойского
13:16
Кулеба
Кулеба: НАТО не согласится с требованием России остановить расширение на восток
13:14
женщина ВСУ
Военный учет женщин переведут в онлайнформат, - замминистра
12:55
С начала российской агрессии Украина осудила более 180 злоумышленников за госпредательство и шпионаж, - СБУ
12:45
РФ и США
РФ подтвердила переговоры с США по "гарантиям безопасности" 10 января
12:44
Любимого футболиста Луческу назначат спортивным директором российского клуба
12:39
Требовал деньги у экспортера украинской продукции в ЕС: ДБР сообщило о подозрении руководителю Ивано-Франковской таможни
12:20
Скандал с платьем помощницы: Кабмин уволил заместителя министра образования Гарбарука по его заявлению
12:18
Владимир Жириновский
"В 4 утра": Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь
12:12
Довбик Артем
Герой Евро-2020 Добвик рассказал, кто убедил Шевченко выпустить его на смену в матче со Швецией
12:12
Оксана Маркарова
Украина и Запад работают над планом "А", но есть и "Б", – Маркарова о сдерживании агрессии РФ
12:04
Чиновников Укрзализныци подозревают в хищении 12 млн грн на ремонте "Бориспольского экспресса"
11:59
PR
theLotter
Кто-то из Украины может выиграть $441 миллионов в Powerball в эту среду
11:43
В США на глазах детей и жены застрелили известного боксера
11:37
Нардеп "Слуги народа" Ковалев купил "4 канал"
11:36
Разведывательные самолеты США пролетели рядом с оккупированной территорией Донбасса, - Forbes
11:33
Вживую
Сергей Таран
Политические итоги 2021 года: Сергей Таран в стриме с Сергеем Руденко
11:24
Арестованный в Грузии Саакашвили временно останется в Горийском военном госпитале
11:23
За 2021 год транзитом через Польшу из Беларуси в Германию попали более 11 тыс. мигрантов
11:22
PR
Кофе по-турецки: секреты правильного приготовления
11:16
В высокогорье Карпат выпало полтора метра снега, - Служба автодорог
11:15
Исследования: больные штаммом "Омикрон" имеют повышенный иммунитет к "Дельте"
11:11
Абсолютный чемпион мира в категории Ломаченко выбирает соперника посредством голосования в twitter
11:01
Мустафа Джемилев
"Суд" оккупированного Крыма продолжит рассматривать дело против Джемилева
10:42
Франция усилила карантинные ограничения на фоне распространения "Омикрона"
10:40
Усик назвал имена боксеров, с которыми хочет сразиться после Джошуа
10:31
Кулеба
Кулеба: Украина проведет переговоры с новым правительством Германии по поставкам вооружения НАТО
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV