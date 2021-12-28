Кабмин намерен ограничить стоимость газа для производителей хлеба
Правительство планирует установить цену газа для производителей хлеба на уровне 25 тыс. грн. за 1 тыс. кб
Об этом сообщает РБК-Украина .
Ограничения будут введены на период карантина, однако не дольше, чем до 31 марта 2022 года.
Согласно проекту постановления, цена газа будет считаться ежемесячно как среднеарифметическое значение котировок на биржах, но она не должна превышать 25 тыс. коп. за 1 тыс. куб. м с учетом НДС.
Также документ предусматривает, что торговая надбавка за поставку природного газа собственной добычи для обеспечения нужд предприятий по изготовлению хлебобулочных изделий не должна быть выше 1%.
- Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин может ограничить наценки на социальные продукты, в частности, на хлеб.
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