Кабмин наложил повторные санкции на Януковича, Курченко, экс-министра Лебедева и российского олигарха Дерипаску
Правительство наложило санкции на экс-президента Виктора Януковича, предпринимателя Сергея Курченко, экс-министра Павла Лебедева, российского олигарха Олега Дерипаску, чтобы конфисковать их имущество в Украине
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграме.
По его словам, на внеочередном заседании Кабмин согласовал покупку со стороны АРМА военных облигаций на 152 млн грн. Эти деньги находятся на счетах агентства и были заморожены во время конфискации имущества россиян и коллаборантов в Украине.
"Также сегодня правительство повторно налагает санкции на Сергея Курченко, Павла Лебедева, Виктора Януковича и Олега Дерипаску в части блокирования их активов и активов, к которым они могут быть причастны. Это решение нужно для того, чтобы согласно новому законодательству окончательно конфисковать все их имущество на территории Украины", - подчеркнул премьер.
Он отметил, что замораживание и конфискацию российских активов проводят по четко определенным процедурам согласно новому законодательству. Правительство работает над тем, чтобы забрать все имущество и средства РФ и потратить на усиление украинской армии и восстановление Украины.
- 9 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел санкции против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей, в частности, против Виктора Януковича, Павла Лебедева и Сергея Курченко.
- 13 июня прокуратура наложила арест на 645 железнодорожных вагонов, принадлежащих семье экс-министра обороны Украины времен Виктора Януковича Павла Лебедева.
- По состоянию на 5 июля украинские суды в рамках различных уголовных производств арестовали российские активы, в том числе имущество Олега Дерипаски, на сумму не менее 33 млрд грн.
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