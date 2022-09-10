Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграме.

По его словам, на внеочередном заседании Кабмин согласовал покупку со стороны АРМА военных облигаций на 152 млн грн. Эти деньги находятся на счетах агентства и были заморожены во время конфискации имущества россиян и коллаборантов в Украине.

"Также сегодня правительство повторно налагает санкции на Сергея Курченко, Павла Лебедева, Виктора Януковича и Олега Дерипаску в части блокирования их активов и активов, к которым они могут быть причастны. Это решение нужно для того, чтобы согласно новому законодательству окончательно конфисковать все их имущество на территории Украины", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что замораживание и конфискацию российских активов проводят по четко определенным процедурам согласно новому законодательству. Правительство работает над тем, чтобы забрать все имущество и средства РФ и потратить на усиление украинской армии и восстановление Украины.

9 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел санкции против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей, в частности, против Виктора Януковича, Павла Лебедева и Сергея Курченко.

13 июня прокуратура наложила арест на 645 железнодорожных вагонов, принадлежащих семье экс-министра обороны Украины времен Виктора Януковича Павла Лебедева.

По состоянию на 5 июля украинские суды в рамках различных уголовных производств арестовали российские активы, в том числе имущество Олега Дерипаски, на сумму не менее 33 млрд грн.

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