Кабмин начал подготовку новой программы сотрудничества с МВФ
Правительство готовит новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом, которая должна начаться после завершения действующей программы Stand-By
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 12 января.
Отмечается, что сотрудничество с международными финансовыми организациями, выдающими льготные кредиты, важно для развития.
"Мы хотим дать старт новым проектам и программам сотрудничества для обеспечения экономического обновления и достижения устойчивого экономического роста", - сказал премьер.
По его словам, речь идет "о продолжении программы макрофинансовой помощи от ЕС, а также о начале новой совместной с МВФ программы поддержки внедрения реформ после окончания действия программы Stand-By, которая актуальна сегодня".
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