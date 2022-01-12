Кабмин начал подготовку новой программы сотрудничества с МВФ

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 12 января.



Отмечается, что сотрудничество с международными финансовыми организациями, выдающими льготные кредиты, важно для развития.



"Мы хотим дать старт новым проектам и программам сотрудничества для обеспечения экономического обновления и достижения устойчивого экономического роста", - сказал премьер.



По его словам, речь идет "о продолжении программы макрофинансовой помощи от ЕС, а также о начале новой совместной с МВФ программы поддержки внедрения реформ после окончания действия программы Stand-By, которая актуальна сегодня".

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