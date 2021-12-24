Кабмин может ограничить наценки на социальные продукты

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Он отметил, что в связи с существенным ростом цен на газ Кабмин работает над внедрением механизмов поддержки хлебопекарей и производителей социальных продуктов.



"Правительство выйдет в ближайшие дни с предложениями. Мы также проводим консультации напрямую с бизнесом для того, чтобы понять потребность и уровень такой поддержки", – рассказал Денис Шмыгаль.



По словам министра, в "условиях мирового кризиса, конечно же, производители рассматривают вопросы повышения цен".



Он отметил, что правительство также работает над тем, чтобы защитить не только производителей, но и потребителей.



"То есть будем рассматривать возможность введения соответствующих наценок на социальные продукты питания, в частности социальный хлеб", - пояснил Денис Шмигаль.



Министр добавил, что Кабмин рассмотрит возможность внедрения прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов.

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