Соответствующий документ опубликовал на своей facebook-странице народный депутат Николай Княжицкий.

"Прошу с участием Национальной академии наук проанализировать международный опыт применения и правовые аспекты официального многоязычия и в недельный срок представить Кабинету Министров предложения о возможности его использования в Украине", – говорится в поручении Шмыгаля чиновникам, поданном по итогам совещания 27 мая.

"Знаете, над чем сейчас работает Кабинет Министров? Оказывается, над "возможностью использованием в Украине опыта официального многоязычия". То есть они таки изучают возможность убить государственный язык через предоставление официального статуса другим языкам!!! Угадайте, какому!" – прокомментировал Княжицкий.

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