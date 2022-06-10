Кабмин изучает возможность применения в Украине опыта "официального многоязычия", – нардеп Княжицкий
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил изучить возможность использования в Украине опыта "официального многоязычия"
Соответствующий документ опубликовал на своей facebook-странице народный депутат Николай Княжицкий.
"Прошу с участием Национальной академии наук проанализировать международный опыт применения и правовые аспекты официального многоязычия и в недельный срок представить Кабинету Министров предложения о возможности его использования в Украине", – говорится в поручении Шмыгаля чиновникам, поданном по итогам совещания 27 мая.
"Знаете, над чем сейчас работает Кабинет Министров? Оказывается, над "возможностью использованием в Украине опыта официального многоязычия". То есть они таки изучают возможность убить государственный язык через предоставление официального статуса другим языкам!!! Угадайте, какому!" – прокомментировал Княжицкий.
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