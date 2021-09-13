Кабмин изменил правила карантина в Украине: что позволили вакцинированным

Об этом сообщает пресс служба МОЗ.

Кабинет министров принял изменения в постановление № 1236, устанавливающий новые карантин для предотвращения распространения COVID-19.

"Предложенные нами изменения - это возможность сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранять экономическую активность страны", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет две опции (так называемые "желтая" или "зеленая") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 ч.) или выздоровления от COVID-19.

"Желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" - о полном курсе.

Теперь в случае введения "желтого" уровня эпидемической опасности упростили требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

Одновременно и ограничения "желтого" уровня эпидопасности, не действуют если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов имеют "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Окончательное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Кроме того, действующие ограничения "красного" уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата.

При наличии у лица, пересекающего границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, оно может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий.

В Минздраве добавили, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не требуется.

Постановление правительства вступает в силу через 7 дней с момента опубликования.

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