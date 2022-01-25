Кабмин изменил порядок назначения глав госадминистраций Киева
Кабмин внес изменения в порядок назначения и увольнения глав райгосадминистраций Киева и Севастополя и отменил необходимость учета предложений глав городских государственных администраций
Об этом говорится в постановлении Кабмина №43 от 24 января на правительственном портале.
Кабмин внес изменения в Порядок рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и внесением представлений о лицах, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется Верховной Радой, президентом Украины или Кабинетом министров или согласовывается с Кабинетом министров.
В постановлении определяется, что "председатель областной, Киевской и Севастопольской городской, районной в Киеве и Севастополе госадминистрации назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины согласно предложениям премьер-министра Украины".
Также изменения предусматривают, что глава районной в Автономной Республике Крым, районной госадминистрации назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины по представлению Кабинета министров в соответствии с предложениями главы Совета министров Автономной Республики Крым и глав областных госадминистраций.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.49
Покупка 28.49Продажа 28.86
-
EUR
Покупка 32.1Продажа 32.65
- Актуальное
- Важное