Кабмин изменил порядок назначения глав госадминистраций Киева

Об этом говорится в постановлении Кабмина №43 от 24 января на правительственном портале.



Кабмин внес изменения в Порядок рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и внесением представлений о лицах, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется Верховной Радой, президентом Украины или Кабинетом министров или согласовывается с Кабинетом министров.



В постановлении определяется, что "председатель областной, Киевской и Севастопольской городской, районной в Киеве и Севастополе госадминистрации назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины согласно предложениям премьер-министра Украины".



Также изменения предусматривают, что глава районной в Автономной Республике Крым, районной госадминистрации назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины по представлению Кабинета министров в соответствии с предложениями главы Совета министров Автономной Республики Крым и глав областных госадминистраций.



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