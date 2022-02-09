Кабмин избрал кандидатов в комиссию по проведению конкурса на должность директора НАБУ

Об этом сообщил Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.



Да, в список кандидатов вошли:

Первый проректор Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Кучерявенко Николай Петрович;

Заведующий кафедрой уголовного процесса Академии адвокатуры Украины Легких Кирилл Викторович;

Адвокат управляющего партнера адвокатского объединения "Сирия" Савчук Алексей Сергеевич, делегированный Днепропетровским Национальным университетом им. Олеси Гончара.

Директор Национального антикоррупционного бюро назначается на должность Кабинетом министров в соответствии с результатами открытого конкурсного отбора.

Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия в состав которой входят 6 человек: три человека, которых определяет Кабинет министров, и три лица, которых определяет Кабинет министров на основании предложений международных и иностранных организаций, которые в течение последних трех лет оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращение и противодействие коррупции

От международных и иностранных организаций получено согласованное предложение общего списка кандидатов в состав конкурсной комиссии, в частности, Карен Гринавей, Драго Кос, Повилас Малакаускас.