Кабмин избрал кандидатов в комиссию по проведению конкурса на должность директора НАБУ
9 февраля во время заседания Кабинет министров Украины с учетом предложений МВД, Минэкономики, Минюста определил трех кандидатов в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ
Об этом сообщил Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Да, в список кандидатов вошли:
- Первый проректор Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Кучерявенко Николай Петрович;
- Заведующий кафедрой уголовного процесса Академии адвокатуры Украины Легких Кирилл Викторович;
- Адвокат управляющего партнера адвокатского объединения "Сирия" Савчук Алексей Сергеевич, делегированный Днепропетровским Национальным университетом им. Олеси Гончара.
Директор Национального антикоррупционного бюро назначается на должность Кабинетом министров в соответствии с результатами открытого конкурсного отбора.
Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия в состав которой входят 6 человек: три человека, которых определяет Кабинет министров, и три лица, которых определяет Кабинет министров на основании предложений международных и иностранных организаций, которые в течение последних трех лет оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращение и противодействие коррупции
От международных и иностранных организаций получено согласованное предложение общего списка кандидатов в состав конкурсной комиссии, в частности, Карен Гринавей, Драго Кос, Повилас Малакаускас.
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