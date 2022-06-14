Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в Facebook.

"Украинские перевозчики ждали этого почти пять лет - мы согласовали окончательную редакцию Специального Соглашения о либерализации автомобильных перевозок с делегацией Еврокомиссии. Если коротко, для перевозчиков подписание этого Соглашения будет иметь такое же значение, как отмена виз со странами ЕС", - написал он.

Найем отметил, что за последние пять лет ЕС стал основным торговым партнером Украины.

"Удельный вес товарооборота со странами Евросоюза в 2021 году составлял более 41%, а объем грузоперевозок автомобильным транспортом увеличился почти на 42%. Дальнейший рост был ограничен нехваткой разрешений на международные перевозки, количество которых по отдельным направлениям либо оставалось неизменным, либо значительно сокращалось. Фактически, разрешительная система была искусственным барьером для осуществления свободной торговли, ограничивая не только двустороннюю торговлю, но и транзит наших товаров по странам ЕС", - отметил он.

По его словам, после подписания Соглашения о транспортной либерализации проблема нехватки разрешений на международные перевозки будет решена окончательно.

Подписание документа планируется к концу этого месяца.